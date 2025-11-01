Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

|01.Nov.2025
David Brunet (ANF)
In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet.
- News from September/October 2025.
- Old articles from Génération 4, issues 54 to 61:
- News: MicroProse, ten years already, The CD machines of 1993
- Interviews: Jordan Mechner, Roland Oskian
- File: Movie star games
- File: Football or basketball, conquering the ball.
- Reviews: Curse Of Enchantia, Hired Guns, Soccer Kid, Turrican 3
- Interview with Martina Hrebcova (Amiga NG user and specialist).
- Interview with Cameron Armstrong (AmigaGPT developer).
- Report: Amiga40 Germany.
- Hardware: Sam460LE.
- Hardware: A1020 floppy drive.
- DIY: Copy copy-protected floppy disks.
- DIY: Restoring an Amiga 3000 (four parts).
- Point of view: Rave development (part eight).
- Articles from ZINE n°4 (April 1990).
- File: SID music on the Amiga.
- File: Who's the best Street Fighter 2/Super Street Fighter 2 fighter?
- File: The history of the RoboCop franchise in movies and video games.
- Tutorial: Converting IPF files to HFE for Flash Floppy.
- Tutorial: Preparing a bootable USB key with AROS ABIv0.
- Programming: Assembler - Some assembler routines for Amiga demo creators.
- Special quiz about Amiga acronyms.
