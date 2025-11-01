|01.Nov.2025
Simone (ANF)
| Veranstaltung: Firenze Vintage Bit 2025 (30. November, Florenz, Italien)
Am 30. November findet in Lastra a Signa bei Florenz die diesjährige Auflage der "Firenze Vintage Bit" statt, die sich selbst als "den Maßstab für Veranstaltungen für Sammler von Retro-Computern und Liebhaber der Computerarchäologie" beschreibt. Neben diversen Ausstellungsstücken und spielbaren Retro-Spielen wird es auch Vorträge, Workshops und Live-Musik geben. Der Eintritt ist frei. (cg)
[Meldung: 01. Nov. 2025, 22:55] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]