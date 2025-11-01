|ENGLISH VERSION
|01.Nov.2025
| Webanwendung: Paula-Tracker
Die Web-Anwendung Paula-Tracker (Sourcecode-Repository) emuliert den Amiga-Soundchip und bietet einen darauf basierenden 4-Kanal Tracker im Stil von "Ultimate Sound Tracker". Das Programm kann klassische Amiga-MOD-Dateien laden und speichern. (cg)
[Meldung: 01. Nov. 2025, 23:57] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
