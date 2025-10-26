|ENGLISH VERSION
|02.Nov.2025
| WHDLoad: Version 19.2 / Neue Pakete bis 01.11.2025
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Inzwischen liegt es in der Version 19.2 vor (Liste der Änderungen).
Daneben wurden die folgenden Installationspakete bis zum 01.11.2025 hinzugefügt:
[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:31]
|
