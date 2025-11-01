amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

 MorphOS-Storage-Uploads bis 01.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.11.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
libgcrypt-1.11.2.lha      Development/Library       libgcrypt 1.11.2 and li...
fluidsynth_2.5.0.lha      Development/Library       Software synthesizer ba...
flare_1.14.lha            Games/Adventure           Flare is an open source...
Sonic-RSDKv4_1.3.2.lha    Games/Platform            A complete decompilatio...
Pixy_1.0R7.lha            Graphics/Draw             The next generation pix...
jq-1.8.1.lha              Text/Misc                 Command-line JSON proce...
.
.