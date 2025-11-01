amiga-news ENGLISH VERSION
02.Nov.2025



 OS4Depot-Uploads bis 01.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.11.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
pixy.lha                 gra/edi 16Mb  4.0 Pixel editor new generation
sdl3.lha                 lib/mis 10Mb  4.1 Simple DirectMedia Layer 3
keyremapper.lha          uti/mis 10kb  4.0 Program that remaps/swaps qualif...
ffmpeg_a1222.lha         vid/con 41Mb  4.1 soft-float build
(snx)

[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:31] [Kommentare: 0]
