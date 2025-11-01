|ENGLISH VERSION
|02.Nov.2025
| OS4Depot-Uploads bis 01.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.11.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
pixy.lha gra/edi 16Mb 4.0 Pixel editor new generation sdl3.lha lib/mis 10Mb 4.1 Simple DirectMedia Layer 3 keyremapper.lha uti/mis 10kb 4.0 Program that remaps/swaps qualif... ffmpeg_a1222.lha vid/con 41Mb 4.1 soft-float build(snx)
[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:31] [Kommentare: 0]
