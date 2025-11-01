amiga-news ENGLISH VERSION
02.Nov.2025



 Aminet-Uploads bis 01.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
SuperDuper-3.0_src.lha         disk/misc  592K  GEN High-speed disk copier ...     
PcmciaCD.lha                   driver/med  14K  OS3 ATAPI PCMCIA CD driver ...         
F1GP2025Carset.lha             game/data   10K  GEN 2025 Carset for F1GP                     
AB3D2_TKG_Rebuilt.lha          game/patch 633K  OS3 Replacement binaries fo...           
D1X_Rebirth_RTG.lha            game/shoot 3.5M  OS3 Amiga port of Descent (...      
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 786K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
pconv2raw.lha                  gfx/conv     6K  OS3 Datatype gfx to RAW chu...
pngconv.lha                    gfx/conv   136K  OS3 Converts PNG to RGB RAW                  
Mostra2V15_src.lha             gfx/show   139K  GEN Shareware ILBM viewer, ...  
showchunkyraw.lha              gfx/show     4K  OS3 Simple RAW chunky data ...            
DOSBox_AGA.lha                 misc/emu   1.0M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
DOSBox_RTG.lha                 misc/emu   1.1M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
voxelspace.lha                 misc/misc  5.3M  VAR Tech demo of voxelspace...         
imp3.lha                       mus/play    51K  VAR Do ANY stuff on Amiga!                   
NAFCYI1993S4-B01.zip           text/bfont 938K  GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...        
NAFCYI1993S4-B02.zip           text/bfont 1.1M  GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...        
NAFCYI1993S4-01.zip            text/pfont 998K  GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...         
NAFCYI1993S4-02.zip            text/pfont 1.0M  GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...         
Leggi2V25_src.lha              text/show   88K  GEN text reader with ARexx ...  
sysvars.lha                    util/boot   23K  OS3 Put system information ...
(snx)

[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:31]
