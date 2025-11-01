|ENGLISH VERSION
|03.Nov.2025
| Video: Erneuter Nachbau eines Sound-Samplers
Vor 30 Jahren versuchte Robert Smith, den in der 1993er Mai-Ausgabe des CU-Amiga-Magazins vorgestellten Sound-Sampler nachzubauen, scheiterte allerdings. In seinem jüngsten Video dokumentiert er nun seinen erneuten Versuch. (dr)
[Meldung: 03. Nov. 2025, 21:40] [Kommentare: 0]
