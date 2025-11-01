|ENGLISH VERSION
|04.Nov.2025
HunoPPC (ko-fi)
| AmigaOS 4: Cannonball - OutRun Engine mit Shader-Rendering
Cannonball - OutRun Engine ist eine optimierte Spiel-Engine für das Rennspiel OutRun, entwickelt von Yu Suzuki. Der ursprüngliche 68000- und Z80-Assembler-Code wurde in C++ neu geschrieben. Dadurch sind Verbesserungen wie eine höhere Bildrate und die Unterstützung von Breitbildformaten möglich. Es sind die Original-ROMs erforderlich, da diese Elemente wie Grafik- und Audiodaten enthalten.
Sowohl für MorphOS als auch AmigaOS 4 existieren bereits SDL2-Portierungen.
Hugues 'HunoPPC' Nouvel hat nun eine erweiterte Version von CannonBall mit Shader-Rendering veröffentlicht, die während der Micro-Alchimie VIII in Frankreich entstanden ist. Sie ist sowohl für leistungsstarke als auch für weniger leistungsstarke Rechner optimiert, wobei es auch eine spezielle Version für den A1222 Plus gibt. (dr)
[Meldung: 04. Nov. 2025, 12:01] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
