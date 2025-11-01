|04.Nov.2025
| Podcast: The Retro Hour im Gespräch mit Erik Simon (Thalion)
In der neuesten Folge des Podcasts The Retro Hour (Episode 503) spricht Erik Simon, Mitgründer des Kultstudios Thalion Software, über die bahnbrechende Kraft der Demoszene und erzählt lustige und atemberaubende Geschichten aus der goldenen Amiga-Ära. Im Gespräch erfahren die Hörer unter anderem, wie Thalion das Motto "make the impossible happen" von der Demoszene übernahm, warum Lionheart möglichst jeden Grafikmodus des Amiga nutzen wollte und welche Anekdoten aus der Entwicklung von Ambermoon oder No Second Prize heute kaum jemand kennt. (nba)
