|04.Nov.2025
| Analyse: heise online berichtet über Retro-Messen und Retro-Trend
Im Oktober 2025 fanden mit dem Retro Computer Festival (RCF) im Heinz Nixdorf MuseumsForum und der Amiga 40 in Mönchengladbach zwei der größten Retro-Computing-Events Deutschlands statt. Während das RCF mit rund 3700 Besuchern eine breite Retroszene bediente, kam die Amiga 40 auf über 2100 zahlende Gäste. Damit informierten sich an nur zwei Wochenenden mehr als 5800 Menschen über Retrokultur und alte Systeme. Ein Beitrag auf heise online hebt hervor, dass beide Veranstaltungen nicht nur der Nostalgie dienen, sondern aktiv die Erhaltung und Weiterentwicklung klassischer Rechner vorantreiben - von Ausstellungen über Hardware-Workshops bis zu Live-Demos. (nba)
[Meldung: 04. Nov. 2025, 12:36] [Kommentare: 0]
