 Video-Anleitung: Windows-11-Verzeichnisse unter AmigaOS 4.1 einbinden
In seinem Video "AmigaOS 4.1 - Mount A Share From Your Windows PC" führt Mikael Burman unter dem Titellink vor, wie man unter Windows 11 freigegebene Verzeichnisse mit Samba unter AmigaOS 4.1 als Laufwerke einbinden kann. (snx)

.