amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
05.Nov.2025
Juha 'capehill' Niemimäki


 AmigaOS 4: Boulder-Dash-Klon "Diamonds and Dust" 1.0
Der vor über elf Jahren als Betaversion für AmigaOS 4 veröffentlichte Boulder-Dash-Klon "Diamonds and Dust" ist nun fertiggestellt worden. Wie beim Vorbild gilt es bei diesem Freeware-Spiel, Diamanten einzusammeln und sich dabei vor Gegnern, Gift und Gegenständen, die auf einen herabfallen, in Acht zu nehmen. Benötigt werden OpenGL-Unterstützung und die (enthaltene) SDL3.library.

Download: diamondsanddust.lha (3 MB) (snx)

[Meldung: 05. Nov. 2025, 09:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.