|05.Nov.2025
| Sky Shapers: Fehlerbereinigung der WHDLoad-Version / Hinweis zum THEA500 Mini
Die WHDLoad-Version des Spiels Sky Shapers wies einen Fehler auf, der verhängnisvollerweise gerade dann auftrat, wenn versucht wurde, einen neuen Highscore zu speichern. Hierfür gibt es unter dem Titellink nun eine korrigierte Fassung.
Bei dieser Gelegenheit werden zudem die Nutzer der A500mini-Version darauf hingewiesen, nicht das "Game-Settings"-Menü des THEA500 Mini aufzurufen, da dies die spezielle UAE-Konfigurationsdatei für Sky Shapers überschreibt, was durch die veränderten Speichereinstellungen die Ladezeiten drastisch verlängert. (snx)
[Meldung: 05. Nov. 2025, 09:46] [Kommentare: 0]
