|06.Nov.2025
Daniel Collin (Mastodon)
| Demoszene: L-Packer komprimiert 40K-/64K-Demos
Arnaud Carrés "L-Packer" bietet hohe Kompressionsraten bei vergleichsweise schneller Dekomprimierung. Für extrem kleine Dateigrößen wie Beiträge zu einer 4K-Demo-Competition empfiehlt der Autor das existierende Tool "Shrinkler", für Demos mit 40 oder 64 KB Größe sei sein L-Packer jedoch erheblich schneller und erspare dem Nutzer lange Wartezeiten beim Startvorgang. (cg)
