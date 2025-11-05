|06.Nov.2025
amigatronics
| FPGA-basierter Amiga-Klon: AmiCUBE Mini bootet AmigaOS
Ranko Rodics "FPGA-basierter Amiga-Klon der nächsten Generation" (Eigenbeschreibung) basiert auf einem Xilinx Artix-7 FPGA. Im aktuellen Status-Video führt der Entwickler die abgeschlossene Portierung des Minimig-Cores auf den modernen FPGA, gezeigt wird unter anderem ein kompletter Bootvorgang sowie die jetzt funktionierende Audio-Ausgabe. Für die Zukunft sind noch USB- und HDMI-Unterstützung angedacht, außerdem Ethernet-Erweiterungen und das Booten direkt vom Flash-Speicher. (cg)
[Meldung: 06. Nov. 2025, 22:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]