amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
06.Nov.2025
amigatronics


 FPGA-basierter Amiga-Klon: AmiCUBE Mini bootet AmigaOS
Ranko Rodics "FPGA-basierter Amiga-Klon der nächsten Generation" (Eigenbeschreibung) basiert auf einem Xilinx Artix-7 FPGA. Im aktuellen Status-Video führt der Entwickler die abgeschlossene Portierung des Minimig-Cores auf den modernen FPGA, gezeigt wird unter anderem ein kompletter Bootvorgang sowie die jetzt funktionierende Audio-Ausgabe. Für die Zukunft sind noch USB- und HDMI-Unterstützung angedacht, außerdem Ethernet-Erweiterungen und das Booten direkt vom Flash-Speicher. (cg)

[Meldung: 06. Nov. 2025, 22:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.