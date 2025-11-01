|ENGLISH VERSION
|06.Nov.2025
| Denkspiel: Blok
Beim Denkspiel "Blok" (Video) gilt es, einen Quader durch Kippen in verschiedene Richtungen auf dem Spielfeld vom Start ins Ziel zu bewegen, ohne in eines der diversen Hindernisse zu geraten. Der kostenlos oder für eine selbst festzulegende Spende herunterladbare Titel benötigt ein Megabyte Chip-RAM. (cg)
