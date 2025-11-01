|07.Nov.2025
Charlie Balogh
| Warp 560/Warp 1260: Firmware Pack 1.768
CS-Lab stellt ein Update der Firmware für die hauseigenen, 68060-basierten Warp-Turbokarten zur Verfügung. Neuerungen im Warp Firmware Pack 1.768:
- Redesigned L2 cache
- 6-way associative – much more flexible, much less index collisions
- reduced latency ~8% read speed improvement / ~25% write speed improvement
- sysspeed Fast2Fast16 mem copy 270% improvement
- 50% more cache memory – now 96kB
- bustest memory speed compare download
- new ARM embedded OS: Eclipse THREADX
- new ARM USB stack: Eclipse USBX
- better HID support
- ~30% faster mass storage on Warp560/1260/1240
- limited HUB support (multiple mass storage devices not supported yet)
- Added Warp early boot menu (hold MMB or RMB during reset)
- MHI support – hardware MP3 16bit playback with 10band equalizer
- v1.766
- Fixed a spurious boot menu bug that was present in version 1.765
- v1.767
- Fixed an MHI driver crash on AmigaOS 3.1
- v1.768
- Fixed boot-from-SD after power-up on Warp560
- Fixed too short IRQ pulse for the WiFi module
