Apollo-Team: Veröffentlichungsplan und Projektinformationen

Apollo Vampire Lair - Bericht November 2025



Hallo Vampire, hier ist das November-Update. Wir haben jetzt 230 Vampire in unserem Lair und es werden immer mehr! Wenn Sie noch kein Mitglied sind, besuchen Sie bitte Apollo Vampire Lair, um Zugang zu spannender Apollo-Software zu erhalten und gleichzeitig die Entwicklung von Apollo-Software zu unterstützen!



Neuigkeiten



Wir befinden uns weiterhin in Verhandlungen mit Microids über die Lizenzierung von Robin Hood für Apollo V4-Geräte / Amiga 68K-Geräte. Aufgrund der Gespräche zu Beginn dieses Jahres gingen wir davon aus, dass wir direkt nach dem Sommer eine Einigung erzielen würden. Aufgrund eines Wechsels der Kontaktperson hat sich der Fortschritt jedoch verlangsamt und ist etwas komplizierter geworden. Infolgedessen wird die derzeit geplante Veröffentlichung der Vollversion von Robin Hood - Legend of Sherwood am 1. Dezember 2025 verschoben. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Verhandlungen auf die Lizenzrechte für das Spiel Chicago 1930 ausgeweitet wurden, das auf derselben Engine wie Robin Hood basiert. Wenn wir eine Einigung erzielen können, werden wir auch die Lizenzrechte für Desperados anstreben, um die Serie zu vervollständigen.



Veröffentlichungsplan Robin Hood – Legend of Sherwood wird nun auf das 1. Quartal 2026 verschoben.

Chicago 1930 und Desperados werden in den Zeitplan aufgenommen und sollen im 4. Quartal 2026 erscheinen.

Apollo Invaders soll am 1. Dezember 2025 erscheinen.

ApolloVNC wird ein umfangreiches Update erhalten, das ebenfalls für den 1. Dezember 2025 geplant ist.

ApolloFloppy befindet sich noch in der Entwicklung, soll aber noch in diesem Jahr erscheinen. Unterstützte Projekte Die Mittel von Apollo Vampire Lair werden (hoffentlich) dazu verwendet, die Lizenzverträge für Robin Hood, Chicago und Desperados abzuschließen. Während der Verhandlungen kann ich keine Details nennen, aber anschließend werde ich vollständige Transparenz über die Verwendung Ihrer Gelder schaffen.

ApolloCrossDev wurde aktualisiert und die Abhängigkeiten von Amiga-GCC (Bebbo) wurden wiederhergestellt. Es wurden Gespräche mit Stefan (Bebbo) aufgenommen, um etwas Zeit in die Optimierung von ApolloCrossDev für den 68080 zu investieren, einschließlich der Einführung des -m68080-Support-Flags für GCC13.1. Weitere Neuigkeiten folgen in Kürze.

Battle for Wesnoth befindet sich noch in der Warteschleife und wartet auf einen erfahrenen und motivierten Amiga/Apollo-Entwickler, der das Projekt zur Optimierung des Codes für Apollo V4 übernehmen möchte. Apollo Vampire Lair hat für dieses Projekt eine Prämie ausgesetzt: Apollo A6000 oder 500 Euro in bar. Bitte helfen Sie uns, diese Person zu finden! Mit freundlichen Grüßen, Willem (Drijver) (dr)



