amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
07.Nov.2025
Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz


 AROS: Betaversion des 32-Bit-Emulators für 64-Bit
Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz hat eine erste Betaversion des 32-Bit-AROS-Emulators für 64-Bit veröffentlicht. Damit können einige der vorhandenen 32-Bit-Programme unter 64-Bit ausgeführt werden, was die Softwarebasis bereichert, bis native 64-Bit-Anwendungen verfügbar sind. 32-Bit-Software läuft mit voller Geschwindigkeit direkt auf der 64-Bit-CPU und ist vollständig in das 64-Bit-Betriebssystem integriert. (dr)

[Meldung: 07. Nov. 2025, 20:35] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.