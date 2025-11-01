08.Nov.2025

Look Behind You







Die Siedler II: Weitere Collector's Edition Boxes erhältlich

Pressemitteilung: Aufgrund zahlreicher Anfragen aus der Community stockt Look Behind You die limitierte Collector's Edition von Die Siedler II Gold Edition für den Amiga auf: Statt der ursprünglich geplanten 100 Exemplare werden nun 250 Holz-Boxen produziert.



Bereits kurz nach der Ankündigung im August erreichten das Team von Look Behind You unzählige E-Mails, Nachrichten und persönliche Gespräche auf Messen, in denen Fans ihre Enttäuschung über die geringe Stückzahl äußerten. Look Behind You kommt damit der Bitte vieler Sammler nach und erhöht die Auflage, um mehr Fans die Chance auf diese besondere Edition zu ermöglichen.



Die Deluxe-Variante für 99,90 Euro erscheint ab dem 1. Dezember 2025 und enthält neben dem Spiel auf DVD plus Download-Option auch den farbigen Weltenatlas, Handbücher in Deutsch und Englisch, vier exklusive Sammelpostkarten im Retro-Design sowie einen hochwertigen Metallmagneten (8x5cm) mit dem ikonischen Schloss-Motiv aus dem ersten Teil von Die Siedler - alles verpackt in der authentischen Holz-Box im Siedler-II-Design.



Die Bestellung der Collector's Edition wird am Freitag, 14. November 2025, ab 18 Uhr auf der Website von Look Behind You freigeschaltet.



Die Standard Box Edition (49,90 Euro) und die Digital Edition (29,90 Euro) sind bereits seit dem 18. Oktober 2025 erhältlich. (cg)



[Meldung: 08. Nov. 2025, 23:48] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

