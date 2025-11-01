Kommerzielles Jump'n Run: "Boxed" und digitale Versionen von "Phantom Leap"

Pressemitteilung: HooGames2017 freut sich, die physische Box-Version und Digital-Version von Phantom Leap bekannt zu geben! Das neue Jump'n Run-Abenteuer für den Amiga kombiniert klassische Plattform-Action mit schnellen Reflexen, präzisen Sprüngen und dem einzigartigen Phantom Leap, das Spieler blitzschnell auf höhere Plattformen oder über Abgründe katapultiert.



In Phantom Leap übernimmt der Spieler die Kontrolle über Kamin, einen mutigen Helden, der sich durch bunte Zwischenwelten voller Plattformen, Trampoline, Leitern, Kisten und freundlicher Gegner kämpft. Ziel ist es, Hindernisse zu überwinden, Gegner geschickt zu umgehen oder per Kopfsprung auszuschalten und so Level für Level zu meistern.



Unterwegs sammelt Kamin goldene Münzen, Puzzleteile und goldene Äpfel, die den Fortschritt sichern und Bonusinhalte freischalten. Ein übersichtliches HUD zeigt jederzeit Leben, Energie, gesammelte Münzen, Gegner-Kills und Punkte - ideal für Highscore-Jäger und Fans klassischer Amiga-Action.



Die physische Edition von Phantom Leap erscheint als Sammlerbox mit gedruckter Anleitung im Retro-Stil und weiteren liebevollen Extras, die das Spielerlebnis perfekt abrunden.



Über HooGames2017



HooGames2017 steht für klassische Pixel-Art, authentische Retro-Soundtracks und liebevoll gestaltete Amiga-Spiele. Mit Phantom Leap bringt das Studio erneut ein Jump'n Run-Abenteuer auf den Markt, das den Geist der goldenen Amiga-Ära auf moderne Art erlebbar macht - entwickelt von Fans, für Fans.



Über APC&TCP



APC&TCP ist seit über 33 Jahren als Publisher auf den Amiga aktiv. Mit weit über 200 Veröffentlichungen zählt APC&TCP zu einem der größten Publisher für den Amiga weltweit. Zum Sortiment von APC&TCP gehören Titel wie Roadshow, CygnusED, Reshoot, ASM-Game, Tiny little Slug, Crossfire 2, Flyin High diverse Merchandising und die 40 Years Amiga Produkte. Auch im Bereich der Print-Magazine ist APC&TCP schon lange involviert. So vertreibt APC&TCP die Amiga Joker, ASM-Magazin, VDaktuell und natürlich die Amiga Future. (cg)



[Meldung: 08. Nov. 2025, 23:55] [Kommentare: 0]

