09.Nov.2025
Rob (E-Mail)


 Veranstaltung: Video der Amiga40 von Monstershark-Media
Nach der Amiga38 hat Dominic Ortmanns auch die Feier des 40. Amiga-Geburtstags in Mönchengladbach besucht und präsentiert in seinem 40-minütigen Video unter dem Titellink Eindrücke und Interviews von der Messe. (snx)

[Meldung: 09. Nov. 2025, 08:33] [Kommentare: 0]
