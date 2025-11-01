|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|09.Nov.2025
Rob (E-Mail)
| Veranstaltung: Video der Amiga40 von Monstershark-Media
Nach der Amiga38 hat Dominic Ortmanns auch die Feier des 40. Amiga-Geburtstags in Mönchengladbach besucht und präsentiert in seinem 40-minütigen Video unter dem Titellink Eindrücke und Interviews von der Messe. (snx)
[Meldung: 09. Nov. 2025, 08:33] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.