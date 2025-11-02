|09.Nov.2025
| WHDLoad: Neue Pakete bis 08.11.2025
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 08.11.2025 hinzugefügt:
(snx)
- 2025-11-07 new: Roguecraft (Badger Punch Games) done by JOTD (Info, Image)
- 2025-11-02 fixed: Pulsar (Ami-Comm) crash on 68000 machines fixed (Info)
- 2025-11-02 new: Frutis (Gracomm) done by DJ Mike (Info)
