|09.Nov.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 08.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 08.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
uade.i386-aros.lha aud/pla 3Mb Unix Amiga Delitracker Emulator
love-0.8.0.i386-aros.lha dev/mis 4Mb 2D framework for games
mupen64.i386-aros.zip emu/gam 5Mb Cross-platform plugin-based N64 ...
tailtale.i386-aros.lha gam/puz 34Mb Arcade puzzler with Manga theme
quickpart-icons.zip gra/ico 66kb Icon Drawer and program kensv4 a...
asum.i386-aros.lha uti/tex 60kb Very fast MD5 checksum tool
(snx)
[Meldung: 09. Nov. 2025, 08:33] [Kommentare: 0]
