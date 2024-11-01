|10.Nov.2025
| Knobelspiel: Box-Version von Master Of Minefields
Das Knobelspiel "Master of Minefields" (Video) wurde ursprünglich für den AmiGameJam 2024 geschrieben (amiga-news.de berichtete) und belegte dort den zweiten Platz. Es bietet zehn verschiedene Spiel-Modi und 350 Level (amiga-news.de berichtete). "Komoda & Amiga plus" bietet nun eine Box-Edition für 15,33 Euro plus Versand an, die ein 4-seitiges Handbuch, eine Postkarte, einen Aufkleber und die folgenden Medienoptionen zur Auswahl enthält:
(dr)
- Amiga 3,5-Zoll-Diskette – OCS/ECS (A500, A600, A2000 und andere)
- Amiga 3,5-Zoll-Diskette – AGA (A1200, CD32, A4000)
- Amiga-CD-ROM mit gedrucktem Label und Musik aus dem Spiel im Audioformat!
- 2 Disketten mit beiden Versionen – OCS/ECS und AGA (eine günstigere Option als der separate Kauf beider Medien).
[Meldung: 10. Nov. 2025, 06:03] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]