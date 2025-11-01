|10.Nov.2025
AGuide Viewer ist ein Open-Source-Reader für AmigaGuide-Dokumente, der als Browser-Erweiterung für Firefox und Chrome implementiert ist. Version 0.8 fügt "data_collection_permissions" zu manifest.json hinzu. Wie der Autor Robert Kidd auf Nachfrage erläutert, ist dieses Feld eine neue Anforderung für Erweiterungen, die nach dem 3. November 2025 bei Mozilla zum Signieren eingereicht werden. aguide-viewer sammelt oder überträgt keine Daten.
Davon abgesehen enthält das Update keine funktionalen Änderungen. (dr)
10. Nov. 2025
