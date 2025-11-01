amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

11.Nov.2025
Indie Retro News


 Rätsel-Spiel: The Holy Cube Deluxe 1.0 für Amiga veröffentlicht
Das ungewöhnliche Action-Rätselspiel The Holy Cube Deluxe ist nun auch für den Amiga erhältlich, wie Indie Retro News zuerst berichtete – nachdem es bereits 2023 für den C64 erschien. In der Amiga-Version gilt es, kreisförmige Farbgruppen einzusammeln und clever kombinierte Level mit nur einer Aktion zu meistern. Entwickelt wurde das Spiel mit einer Kombination aus Visual Studio, AMIGA-Assembly-Plugin und der cryA(miga)Engine; Grundlage war das C64-Original unter cry64-Engine. Ein Video auf YouTube gibt Eindrücke des Gameplays. Das Spiel ist in Version 1.0 kostenfrei als ADF herunterladbar. (nba)

.
.