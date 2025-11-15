|11.Nov.2025
| Veranstaltung: RetroGamesCon am 15.11.2025 in Heusenstamm
Am kommenden Samstag, 15. November 2025, findet in Heusenstamm bei Frankfurt erneut die RetroGamesCon statt, ein beliebtes Treffen für Fans klassischer Computer-, Konsolen- und Arcade-Systeme. Besucher können sich zwischen 11 und 16 Uhr in der Martinseehalle auf zahlreiche Aussteller, Spielstationen, Händlerstände, Turniere und Community-Projekte freuen. (nba)
