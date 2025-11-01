|11.Nov.2025
| Podcast: Ewig Gestern über Elvira – Mistress of the Dark
In der neuen Folge 155 des Retro-Podcasts Ewig gestern dreht sich alles um die Kultfigur Elvira. Die Hosts sprechen nicht nur über den gleichnamigen Filmklassiker von 1988, sondern auch über das daraus entstandene Franchise und die charismatische Darstellerin Cassandra Peterson, die Elvira zur Ikone machte.
Das Gespräch richtet sich besonders an jene, die Anfang der 1990er-Jahre mit einem Amiga aufgewachsen sind. Auf dem Amiga trieb Elvira in zwei Rollenspielen und einem Actionspiel ihr Unwesen. (nba)
[Meldung: 11. Nov. 2025, 21:00] [Kommentare: 0]
