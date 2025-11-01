11.Nov.2025









Amiga Games That Weren't: Tinhead

Auf der Plattform Games That Weren't ist ein neuer Eintrag zu Tinhead erschienen - einem Spiel von Imagitec Design, das 1993 für das Sega Mega Drive veröffentlicht wurde. Demnach waren Versionen für SNES, Atari Jaguar und Amiga geplant, fanden jedoch nie einen kommerziellen Weg.



Laut dem Beitrag von Frank Gasking konnte nun erstmals Entwicklungs­material zu einer Amiga-Portierung gesichert werden. Stammend aus internen Dokumenten des Projektmanagers werden Hinweise darauf geliefert, dass das Amiga-Projekt in einem deutlich früheren Stadium angelegt war als bisher angenommen. Enthalten sind frühe Handouts, unveröffentlichte Screenshots und ein klares Indiz dafür, dass eine Amiga-Fassung aktiv geplant, jedoch niemals veröffentlicht wurde. (nba)



