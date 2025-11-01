11.Nov.2025









Feature: Die Geschichte der Transmeta Corporation

Der US-Technologiejournalist David L. Farquhar liefert in einem neuen Hintergrundartikel eine fundierte Analyse zur Geschichte und Bedeutung von Transmeta - einem Unternehmen, das mit seinem Börsengang am 7. November 2000 (Kapitalaufnahme rund 273 Mio. USD) als "letzter großer Dotcom-IPO" gilt. Amiga-Fans erinnern sich, dass Transmeta als CPU-Lieferant für den von Gateway 2000 geplanten Amiga MCC gehandelt wurde.



Farquhar zeigt auf, wie Transmeta ursprünglich mit innovativen ("Crusoe") CPUs gegen Intel antrat, aber an mangelnder Performance und wachsendem Wettbewerb scheiterte. 2005 erfolgte der strategische Wechsel hin zum IP-Lizenzmodell und letztlich die Übernahme durch Novafora im Jahr 2009.



Ergänzend ordnet der Artikel Transmetas Schicksal als Teil des Endes der Spekulationsblase im Tech-Sektor ein. (nba)



[Meldung: 11. Nov. 2025, 21:16]

