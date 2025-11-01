|ENGLISH VERSION
|
|13.Nov.2025
Hacker News (ANF)
| Programmiersprache: Who Uses Rexx?
Der Administrator von rexxinfo.org gibt in einem ausführlichen Artikel einen Überblick über die Verbreitung der Programmiersprache Rexx. ARexx und der Amiga werden dabei ebenfalls erwähnt, spielen aber eine überraschend kleine Rolle. (cg)
[Meldung: 13. Nov. 2025, 22:55] [Kommentare: 0]
|
