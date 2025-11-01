amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
13.Nov.2025
MorphZone


 MorphOS: Web-Browser Wayfarer 10.6
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein sechtes Update für die Version 10 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Änderungen seit der letzten Veröffentlichung:
  • Fixed css gradients
  • Youtube steering now uses wayfarer.icu/embed.htm instead of youtube-nocookie.com
  • Fixed default settings not being set up with correct pre-defines for youtube
  • Rebased to WebKitGTK 2.48.6
(cg)

[Meldung: 13. Nov. 2025, 22:58] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.