13.Nov.2025



 Linux: Kernel 6.12.57 LTS für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den Linux-Kernel 6.12.57 LTS ("Langzeitunterstützung") für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari, und QEMU VMs) kompiliert. Änderungen seit der letzten Veröffentlichung:
  • Compiled with GCC 9 instead of GCC 11.5.0 because of KVM-PR issues
  • Low-Latency Desktop disabled because of issues with KVM-HV (CONFIG_PREEMPT_NONE_BUILD=y and CONFIG_PREEMPT_NONE=y)
  • Disabled power management for PCI and PCI Express because of issues (CONFIG_PCIEASPM and CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT) #17
  • Linux Git log
(cg)

[Meldung: 13. Nov. 2025, 23:02] [Kommentare: 0]
