|13.Nov.2025
Stefan Höltgen
| Magazin-Scans: Alle "HC - Mein Heim-Computer"-Ausgaben zum Download
Stefan Höltgen hat vom Herausgeber der "HC - Mein Home-Computer" die Erlaubnis erhalten, Scans des Magazins im Internet zu vertreiben. Das angebotene Archiv enthält alle Ausgaben (November 1983 bis Oktober 1986), im letzten Erscheinungsjahr hatten auch Amiga-Inhalte den Weg ins Heft gefunden. (cg)
