14.Nov.2025



 Spiele-Engine: Sevgi Engine V0.185
Sevgi Engine ist eine neue Open-Source-Spiele-Engine für die Erstellung leistungsstarker Amiga-Spiele mittels der Programmiersprache C (Video) und basierend auf dem ScrollingTricks-Archiv von Georg Steger (amiga-news.de berichtete). Version 0.185 bietet folgende Änderungen:
  • Implement double buffering
  • Fix a bug in BOB medium initialization causing glitches
  • Implement proper BOB clear/redraw order in single buffered mode
  • Rewrite CopOp sorting algorithm (saves some Copper DMA time)
  • Make changes on template games to support Double Buffering
  • Add gadgets into Sevgi Editor to manage Double Buffering
  • Update documentations to reflect changes
[Meldung: 14. Nov. 2025, 06:10]
