|14.Nov.2025
| Spiele-Engine: Sevgi Engine V0.185
Sevgi Engine ist eine neue Open-Source-Spiele-Engine für die Erstellung leistungsstarker Amiga-Spiele mittels der Programmiersprache C (Video) und basierend auf dem ScrollingTricks-Archiv von Georg Steger (amiga-news.de berichtete). Version 0.185 bietet folgende Änderungen:
(dr)
- Implement double buffering
- Fix a bug in BOB medium initialization causing glitches
- Implement proper BOB clear/redraw order in single buffered mode
- Rewrite CopOp sorting algorithm (saves some Copper DMA time)
- Make changes on template games to support Double Buffering
- Add gadgets into Sevgi Editor to manage Double Buffering
- Update documentations to reflect changes
[Meldung: 14. Nov. 2025, 06:10] [Kommentare: 0]
