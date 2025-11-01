|14.Nov.2025
| Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.4b5
Dirk Hoffmann hat Version 4.4b5 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. Änderungen:
Der Entwickler merkt an, dass vAmiga auf macOS Tahoe nicht gründlich getestet wurde. Das offiziell unterstützte Betriebssystem ist Sequoia. (dr)
- Fixed a bug in the CIA sleep logic
- Replaced a toolbar icon
- Added GUI notifications for audio buffer exceptions
[Meldung: 14. Nov. 2025, 06:14] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]