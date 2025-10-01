|14.Nov.2025
| Emulator-Hardware: Vorbestellung des THEA1200 ab sofort möglich
Mitte Oktober hatte RetroGames Ltd. die Markteinführung des THEA1200 und Verfügbarkeit ab 16. Juni 2026 angekündigt (amiga-news.de berichtete). Nun wurde auf der Herstellerseite die Möglichkeit der Vorbestellung für 189,99 Euro freigeschaltet. Dort wird die "Neuinterpretation des legendären Amiga-Heimcomputers" folgendermaßen beschrieben:
Ebenso wird eine fertige Workbench-Installation mitgeliefert, die die Nutzung der gesamten Palette an Amiga-Software ermöglicht. Im Paket enthalten sind:
- Nachbau in Originalgröße des legendären Amiga 1200 mit einer funktionierenden Tastatur.
- HDMI-Ausgang bei 50/60Hz für scharfe HD-Grafik.
- 25 vorinstallierte Amiga-Klassiker, darunter Siedler II, Defender of the Crown und die Turrican-Trilogie.
- Vier USB-Ports für Gamepads, Maus, Joysticks und USB-Sticks.
- Speichern und Fortsetzen der Spiele mit vier Save-Slots pro Spiel.
- Authentische Zwei-Tasten-Maus und neues Acht-Tasten-Gamepad im CD32-Stil enthalten.
- Perfekte Emulation des A1200, A600 und A500 (ECS/OCS/AGA-Systeme).
Abgesen vom Hersteller ist eine Vorbestellung auch bei poly.play für 189,00 Euro. (dr)
- THEA1200 Heimcomputer.
- Zwei-Tasten-USB-Maus (1,8 m).
- Acht-Tasten-USB-Gamepad (1,8 m).
- USB-C-Stromkabel (1,8 m).
- HDMI-Kabel (1,8 m).
