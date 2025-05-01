amiga-news ENGLISH VERSION
15.Nov.2025



 AmigaOS 4: E-UAE PowerPC JIT 1.1.2
Mitte Mai hatte Kjetil 'LiveForIt' Hvalstrand die Version 1.1.0 der Integration eines Just-in-time-Compilers in den Amiga-Emulator E-UAE für PowerPC-Systeme veröffentlicht. Nach einem ersten Update auf die Version 1.1.1 hat er nun ein weiteres Update mit folgenden Änderungen veröffentlicht:
  • Auto center window in AmigaGFX mode
  • new console_output option
  • on full-screen mode, now use window size to find a screen mode that matches
  • AGA might be a little faster (Edge detection, scanline change check, code unrolled)
  • an early early pre-alfa AHI driver support (is not recommended to install)
Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar. (dr)

[Meldung: 15. Nov. 2025, 22:14] [Kommentare: 0]
