|15.Nov.2025
| Programmierwettbewerb: Platzierungen des Amiga 40 Tools Jam
Anlässlich des 40. Geburtstags des Amigas war im Mai der Amiga 40 Tool Jam ausgerufen worden: Ein Programmierwettbewerb für kleine Tools rund um den Amiga. Am 25. Oktober war Einsendeschluss, inzwischen wurden die Stimmen der 55 an der Abstimmung teilnehmenden Amiga-Fans ausgewertet.
Gewonnen hat IFFChunkTool, ein Kommandozeilenprogramm zur Manipulation von IFF-Chunks. Auf den weiteren Plätzen folgen der E-Mailer AMail und der WBShortcutMaker. Eine Übersicht über alle eingereichten Tools und deren Platzierung ist der offiziellen Rangliste zu entnehmen. (cg)
[Meldung: 15. Nov. 2025, 23:47] [Kommentare: 0]
