amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
16.Nov.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 15.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 15.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
supermodel.i386-aros.zip     emu/gam 2Mb   A Sega Model 3 Arcade Emulator
openjazz.i386-aros.zip       gam/pla 901kb open-source version of the class...
berusky.i386-aros.lha        gam/puz 6Mb   A free logic game
stratagus.i386-aros.zip      gam/str 2Mb   A real-time strategy engine
zunearc.x86_64-aros-v11.zip  uti/arc 289kb a zune front end for archivers
annotate-3.1.i386-aros.lha   uti/tex 1Mb   Programmer's Text Editor, a...
annotate-src-3.1.lha         uti/tex 426kb Source code of the text editor A...
(snx)

[Meldung: 16. Nov. 2025, 11:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.