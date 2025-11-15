|16.Nov.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 15.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 15.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
supermodel.i386-aros.zip emu/gam 2Mb A Sega Model 3 Arcade Emulator
openjazz.i386-aros.zip gam/pla 901kb open-source version of the class...
berusky.i386-aros.lha gam/puz 6Mb A free logic game
stratagus.i386-aros.zip gam/str 2Mb A real-time strategy engine
zunearc.x86_64-aros-v11.zip uti/arc 289kb a zune front end for archivers
annotate-3.1.i386-aros.lha uti/tex 1Mb Programmer's Text Editor, a...
annotate-src-3.1.lha uti/tex 426kb Source code of the text editor A...
(snx)
[Meldung: 16. Nov. 2025, 11:46] [Kommentare: 0]
