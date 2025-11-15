|16.Nov.2025
| Aminet-Uploads bis 15.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 15.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Sevgi_Engine.lha dev/c 917K OS3 Open source video game ...
Amiga500Guide.pdf docs/help 6.5M GEN Amiga 500 Beginners Gui...
F1GP2025Carset.lha game/data 10K GEN 2025 Carset for F1GP
OpenDUNE_RTG.lha game/strat 793K OS3 Amiga port of Dune 2 (O...
AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine...
AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine...
AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine...
NAFCYI1993S4-B02.zip text/bfont 1.9M GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...
NAFCYI1993S4-02.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...
VATestprogram.zip util/misc 8.7M OS3 Versatile Amiga Testpro...
CPU-M.lha util/moni 752K MOS System Information Tool
isomount.lha util/rexx 109K GEN Mounting ipf,dms,adf,ad...
