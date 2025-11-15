amiga-news ENGLISH VERSION
 Aminet-Uploads bis 15.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 15.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Sevgi_Engine.lha               dev/c      917K  OS3 Open source video game ...            
Amiga500Guide.pdf              docs/help  6.5M  GEN Amiga 500 Beginners Gui...       
F1GP2025Carset.lha             game/data   10K  GEN 2025 Carset for F1GP                     
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 793K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
NAFCYI1993S4-B02.zip           text/bfont 1.9M  GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...        
NAFCYI1993S4-02.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Winter 1993-94 (...         
VATestprogram.zip              util/misc  8.7M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
CPU-M.lha                      util/moni  752K  MOS System Information Tool                  
isomount.lha                   util/rexx  109K  GEN Mounting ipf,dms,adf,ad...
(snx)

[Meldung: 16. Nov. 2025, 11:46]
