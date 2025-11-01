17.Nov.2025









Musiktipp: Neuer LukHash-Song "Galaxy"

'LukHash' ist ein Musiker, der in Edinburgh (Schottland) lebt. Er selbst beschreibt seine Musik als "Fusion aus digitalem 8-Bit-Chaos und 80er-Jahre-inspirierter Synthesizer-Musik, kombiniert mit modernen Sounds und Cyberpunk-Ästhetik" (amiga-news.de berichtete). Sein neuer Track "Galaxy" wurde, wie er uns auf Nachfrage erzählt, hauptsächlich mit Soft-Synths erstellt, wobei er für die Synth-Akkord-Sektion in der Bridge einen echten Amiga verwendet habe.



Die Inspiration sei aus seinen Kindheitserinnerungen und dieser bittersüßen Sehnsucht nach Zeiten, in die wir nie ganz zurückkehren können, entsprungem. Mit dem Song wollte er die Essenz der Nostalgie der späten 90er und frühen 2000er Jahre einfangen. Er selbst sei in den 80ern geboren, in den 90ern aufgewachsen und habe die 2000er Jahre noch immer umgeben von "all dieser wunderbaren Technik" begonnen. Daher sei viel aus dieser Ära in den Track eingeflossen.



Ein von ihm erstelltes Video zeigt visuell genau das, was er sich beim Komponieren des Songs vorgestellt habe. (dr)



