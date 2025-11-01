amiga-news ENGLISH VERSION
17.Nov.2025



 Printmagazin: Amiga Germany, Ausgabe 16
"Amiga Germany" hat seinen Ursprung in einer gleichnamigen Facebook-Gruppe, das Magazin im A5-Format kümmert sich schwerpunktmäßig um die Spiele- und Demo-Szene auf dem Amiga. Die 16. Ausgabe kann nun für 4,99 Euro (zzgl. Versand) vorbestellt werden und bietet folgenden Inhalt:
  • Titelstory: Shadow of the Beast Trilogie
  • Sex Sells – Der Amiga und die heißen Games
  • Bubble Bobble
  • Underground Story: Teil 2
  • Box-Art-Story Golden Axe
  • Die Magazine von damals (Der Amiga Joker)
  • Beta-Test: Phantom Leap
  • Shorty: Die Siedler II
  • Aktuelle News
  • Jede Menge Erinnerungen
  • GRATIS Überraschungs-Sammelkarte! (Nur solange der Vorrat reicht!)
(dr)

[Meldung: 17. Nov. 2025, 18:27] [Kommentare: 0]
