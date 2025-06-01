|ENGLISH VERSION
|17.Nov.2025
| Programmierwettbewerb: Abgabefrist für AmiGameJam 2025 verlängert
Die diesjährige Auflage des Programmierwettbewerbs AmigaGameJam trägt das Motto "Return of the Arcade": Aufgabe ist es, einen Titel zu erstellen, der in einer typischen "Arcade" (Spielhalle) stehen könnte und "es wert wäre, ein eigenes Arcade-Cabinet verpast zu bekommen". Abgabetermin für Entwickler war ursprünglich der 1. Dezember (amiga-news.de berichtete).
Die Organisatorin Moya 'Amiga Cammy' McGeough hat diese Frist nun bis 28. Februar 2026 verlängert: sie möchte damit allen Teilnehmern genügend Zeit geben, ihre Projekte zu vollenden bzw. Interessierten überhaupt eine Teilnahme zu ermöglichen.
Sie gibt außerdem bekannt, dass Immortal Joysticks und Aracade Parts UK als Sponsoren gewonnen werden konnten. (dr)
[Meldung: 17. Nov. 2025, 18:35] [Kommentare: 0]
