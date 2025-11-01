|ENGLISH VERSION
|
|18.Nov.2025
| Game-Designerin und Programmiererin Rebecca Heineman ist verstorben
Rebecca Heineman erlangte frühe Bekanntheit als 1980er Champion des Spiels "Space Invaders" und zählte damit zu den ersten offiziell anerkannten Videospiel-Weltmeistern in den USA. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere war sie Mitgründerin von Interplay Productions und wirkte an zahlreichen einflussreichen Spielen mit.
Ihr bekanntester Titel für den Amiga dürfte "The Bard's Tale III: Thief of Fate" (1991) sein, den sie als Programmiererin und Designerin federführend für den Amiga und andere Heimcomputer umsetzte. Darüber hinaus wirkte sie als Programmiererin an den Amiga-Titeln "Dragon Wars" (1990), "Tass Times in Tonetown" (1986) und "Borrowed Time" (1986) mit.
Heineman galt als eine wichtige Stimme für Vielfalt und Inklusion in der Branche und engagierte sich insbesondere für LGBTQ+-Rechte in der Games-Szene. (nba)
[Meldung: 18. Nov. 2025, 20:19] [Kommentare: 1 - 19. Nov. 2025, 00:09]
|
