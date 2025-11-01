amiga-news ENGLISH VERSION
19.Nov.2025



 Vortragsvideo: Reshoot Proxima 3 - Fünf Gründe, Retrospieleentwicklung zu hassen
Im August hat Richard Löwenstein auf der futuRETRO, einer Veranstaltung der Technischen Hochschule Augsburg, unter dem Titel: "Five reasons why you should hate retro game development" einen dennoch deutschen Vortrag über sein Spiel Reshoot Proxima 3 gehalten. Aufgezeichnet von Michael Spindler ist dieser als Video unter dem Titellink abrufbar. (snx)

[Meldung: 19. Nov. 2025, 09:09]
