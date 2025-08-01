|ENGLISH VERSION
|19.Nov.2025
| Die Siedler II: Karten-Editor für AmigaOS 4
Der quelloffene Karteneditor des Return-to-the-Roots-Projekts wurde für AmigaOS 4 portiert, sodass nun auch unter diesem Betriebssystem Karten für Die Siedler II erstellt werden können.
Download: s25edit-clib4.lha (30 MB) (snx)
[Meldung: 19. Nov. 2025, 09:09] [Kommentare: 0]
