amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
19.Nov.2025



 Die Siedler II: Karten-Editor für AmigaOS 4
Der quelloffene Karteneditor des Return-to-the-Roots-Projekts wurde für AmigaOS 4 portiert, sodass nun auch unter diesem Betriebssystem Karten für Die Siedler II erstellt werden können.

Download: s25edit-clib4.lha (30 MB) (snx)

[Meldung: 19. Nov. 2025, 09:09] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.