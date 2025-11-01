|20.Nov.2025
| Windows: Emu68-Imager Testversion 2.0.4
Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Derzeit überarbeitet der Autor sein Tool und weist darauf hin, die neue Version 2.0.4 (das zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) nur zu Testzwecken und für den tatsächlichen Gebrauch die Version 1.0.6.5 zu verwenden. Die Änderungen seit Version 2.0.3:
- added Framethrower parameters to cmdline.txt
- added warning if running Windows in scaled mode since GUI will have issues
- fixed issue where some input boxes in GUI were ignored
- updated to use latest version of HST imager
- fixed some issues where icon positioning wasn't always working (mainly 3.9)
- various other bug fixes
